بمناسبة رمضان.. "مكتبة الملك عبدالعزيز" تطلق معرضًا يضم أكثر من 350 مصحفًا مذهبة ومزخرفة

ويضم المعرض مجموعات نادرة منتقاة من أكثر من (350) مصحفًا شريفًا تقتنيها المكتبة، من المصاحف المذهّبة والمزخرفة التي نُسخت خلال القرون الماضية، التي أبدى فيها الناسخون والفنانون قِيَم الفنون الزخرفية الإسلامية وجمالياتها، وأبرزوا فيها الطرق الفنية المتنوعة للمشجرات والمنمنمات الجانبية التي تحف بهوامش السور والآيات القرآنية، كما أبرزوا فيها تنويعات المذهبات والزخارف الإسلامية عبر نسخ سور القرآن الكريم بخطوط فنية متنوعة ما بين النسخ والكوفي والثلث والتمبكتي، والسوداني، وكذلك بخطوط الشام والعراق ومصر واليمن، التي تمثل عراقة فن الكتابة العربية في التراث على امتداد العصور المختلفة، كما تمثل مشهدًا بارزًا من مشاهد الفن الإسلامي بتنوعاته وألوانه الرمزية المستلهمة من آيات القرآن الكريم.