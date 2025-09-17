الندوة العالمية: المملكة تضع سلامة المرضى على رأس أولوياتها

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز سلامة المرضى، وذلك تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام.
وأكدت الندوة أن المملكة تولي هذا المجال اهتمامًا خاصًا من خلال ما ينفذه المركز السعودي لسلامة المرضى من برامج ومبادرات نوعية، من أبرزها تحسين التشخيص الطبي، وتنفيذ الحملات التوعوية، وعقد الندوات وورش العمل بمشاركة نخبة من المتخصصين في الرعاية الصحية.
كما نوهت الندوة إلى أن المملكة، في ظل قيادتها الرشيدة، تحرص على وضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير جميع سبل الراحة والأمان الطبي بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتسريع مسارات الشفاء.
وفي هذا السياق، أبرزت الندوة العالمية جهودها في دعم سلامة المرضى عبر برامجها الصحية الميدانية و قوافلها الجراحية والطبية التي جابت العديد من الدول الفقيرة، وأسهمت في إجراء آلاف العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الطبية المجانية للفئات الأشد حاجة، بما يعكس رسالتها الإنسانية ودورها في تعزيز القيم الصحية والاجتماعية عالميًا.