الندوة العالمية: المملكة تضع سلامة المرضى على رأس أولوياتها

وفي هذا السياق، أبرزت الندوة العالمية جهودها في دعم سلامة المرضى عبر برامجها الصحية الميدانية و قوافلها الجراحية والطبية التي جابت العديد من الدول الفقيرة، وأسهمت في إجراء آلاف العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الطبية المجانية للفئات الأشد حاجة، بما يعكس رسالتها الإنسانية ودورها في تعزيز القيم الصحية والاجتماعية عالميًا.