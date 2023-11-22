زيادة استثمارات الرخص البيئية... و20 يومًا لإصدارها بالرياض

ولفت المهنا إلى أن التوطين بدأ يرتفع في الكوادر المعتمدة التي تعمل لدى مقدمي الخدمات البيئية، مضيفًا: "حرصًا من المركز على زيادة نسب التوطين قمنا بوضع تسهيلات لاعتماد الكوادر الوطنية للتخصصات العملية التي لها علاقة بالنشاط، واعتمادهم من دون شرط الخبرة، على ألا تزيد نسبة الكادر المستثنى على 50 % من الكادر المختص لمقدم الخدمة البيئية".