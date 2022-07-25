تدريبات الشباب في إسبانيا: تقوية عضلات صباحاً.. وجمل فنية ومناورة مساءً

في حين استهلت الحصة التدريبية المسائية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، طبق خلالها اللاعبون جملاً فنية منوعة في ثلثي الملعب، قبل أن يفرض المدرب مناورة في منتصف الملعب شهدت تطبيق بعض الجمل التكتيكية.