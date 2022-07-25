تدريبات الشباب في إسبانيا: تقوية عضلات صباحاً.. وجمل فنية ومناورة مساءً

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لليوم الخامس على التوالي تدريباته الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد بمعسكره الخارجي المقام بمدينة ماريبا الإسبانية.
حيث بدأت الفترة الصباحية والتي امتدت لمدة ساعتين بالتوجه إلى الصالة الرياضية، وإجراء تمارين إحماء وتسخين، بعدها كثف المدرب المؤقت عبداللطيف الحسيني تمارين تقوية العضلات عبر عدة محطات، ثم أدى اللاعبون تمارين بدنية منوعة باستخدام الأجهزة.
في حين استهلت الحصة التدريبية المسائية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، طبق خلالها اللاعبون جملاً فنية منوعة في ثلثي الملعب، قبل أن يفرض المدرب مناورة في منتصف الملعب شهدت تطبيق بعض الجمل التكتيكية.