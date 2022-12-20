سلسلة عمليات نوعية بـ"عسير المركزي" تُنقذ ساق مريضة من البتر

تمكَّن -بفضل الله- فريق طبي متخصص في وحدة جراحة تقويم الأطراف وتعديل التشوهات والتطويل في مستشفى عسير المركزي من إنقاذ "ساق" مريضة من البتر.
وفي التفاصيل، تعرَّضت المريضة لإصابة بالغة إثر حادث مروري، أدى إلى تهتُّك شديد وفقدان عظمي بمقدار (١٣سم) في عظام الساق اليسرى؛ وجرى تحويلها لمستشفى عسير المركزي، حيث تم عمل تقييم لحالتها بقيادة استشاري جراحة تقويم الأطراف وتعديل التشوهات والتطويل بمستشفى عسير المركزي، الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني، كما تم عمل عمليات عدة على مراحل متعددة لترميم الإصابات، مع إجراء عملية نقل عظم ناجحة -ولله الحمد- بطول (١٣ سم)، استُخدم فيها تقنيات متعددة، وجهاز "اليزاروف" للمحافظة على الساق.
وتم رفع الجهاز بعد تماثُل العظم للشفاء، والأنسجة المحيطة كذلك، والتأكد من المحافظة على طول الساق.
وقد استطاعت المريضة المشي بشكل طبيعي، وممارسة حياتها، والعودة لعملها -ولله الحمد-.
الجدير بالذكر أن وحدة جراحة تقويم الأطراف وتعديل التشوهات والتطويل في مستشفى عسير المركزي من الوحدات الرائدة على مستوى السعودية في علاج الكسور والإصابات المعقدة، وعلاج مضاعفات الكسور، مثل الالتهابات العظمية، وعدم الالتئام، وقِصَر الأطراف والتشوهات.