فعاليات تنبض بالحياة.. إقبال كبير على "جدة التاريخية" في ليالي رمضان

وتُعد جدة التاريخية ومنطقة البلد بمحالها التراثية والمباني القديمة، مقصدًا لعشاق الذكريات والموروث التاريخي، ومخزونًا هائلًا يحكي تفاصيل فترة تاريخية لهذه المنطقة، بدأت منذ عدة قرون، حتى يومنا هذا الذي تشهد فيه المنطقة قفزة تطويرية ضمن مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية"، الذي يهدف إلى تطويرها لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصدًا رئيسيًّا لرواد الأعمال الطموحين.