في هذه الحالات يمكن تسلُّم مستحقات التأمينات الاجتماعية دفعة واحدة.. تعرَّف عليها

وبيَّنت أن الحالات التي تجيز استلام تعويض الدفعة الواحدة الانتقال من عمل بقطاع خاص إلى عمل خاضع لنظام التقاعـد المـدني أو لنظام التقاعد العسكـري، وكـانـت مـدة اشتراكـه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، إضافة إلى مَن صدر بحقه حكـم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر، وكانـت مـدة اشتراكـه أقل من (120) شهرًا.