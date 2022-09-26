في هذه الحالات يمكن تسلُّم مستحقات التأمينات الاجتماعية دفعة واحدة.. تعرَّف عليها

أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك أو المشتركة، الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات، تسلُّم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وفقًا لعدد من الحالات.
وبيَّنت أن الحالات التي تجيز استلام تعويض الدفعة الواحدة الانتقال من عمل بقطاع خاص إلى عمل خاضع لنظام التقاعـد المـدني أو لنظام التقاعد العسكـري، وكـانـت مـدة اشتراكـه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، إضافة إلى مَن صدر بحقه حكـم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر، وكانـت مـدة اشتراكـه أقل من (120) شهرًا.
وبيّنت أن المشتغل بالأعمال الشاقـة أو الضـارة بالصحـة وفق الشروط المحددة لذلك يستحق استلام الدفعة الواحدة، إضافة إلى مَن أُسقطـت عنـه الجنسيـة السعودية.