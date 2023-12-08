القدية.. 48 مليون زيارة مستهدفة سنويًّا و325 ألف فرصة عمل

ترفيه ورياضة وثقافة، كل هذا سيجتمع في مشروع واحد، يُسمى "القدية"، من المنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في السعودية، ويدعم توجهات الدولة ورؤيتها الحكيمة الهادفة إلى تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم للمجتمع، والمضي قدمًا في الارتقاء بمستوى الخدمات بالعاصمة الرياض؛ لتصبح واحدة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم.