شاهد.. "الرافع" يُدشن مهرجان التمور الخامس في "وادي الدواسر"

وأشار "الرافع" إلى أن مثل تلك المهرجانات تعد منصة مهمة للمزارعين، حيث تدعم الفرص للمستثمرين وللمستهلكين، وتُسهم في زيادة حجم المبيعات، والتسويق للأنواع الجيدة وذات الجودة العالية من التمور التي يرتجيها المستهلك، ووصف في كلمته المنتج الزراعي الذي تختص به المحافظة بأنه يشكّل بعدًا مهمًا في إطار الأمن الغذائي.