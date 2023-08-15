محليات

الملحقية الثقافية بأوتاوا تصدر الدليل الإرشادي للدراسة بالبرامج الأكاديمية والطبية

تزامنًا مع إضافة كندا لقائمة دول الابتعاث ببرنامج خادم الحرمين في المرحلة الرابعة
الملحقية الثقافية بكندا
الملحقية الثقافية بكندا

أصدرت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا الدليل الإرشادى للدراسة والقبول في البرامج الأكاديمية بالجامعات الكندية، وكذلك الدليل الإرشادي للبرامج الطبية والتخصصات الصحية في الجامعات الكندية.

وتفصيلاً، تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع إضافة دولة كندا إلى قائمة دول الابتعاث ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الرابعة).

وقدمت الملحقية الثقافية في كندا الدليل الإرشادى للدراسة والقبول في البرامج الأكاديمية في الجامعات الكندية للطلبة الراغبين في التقديم على الدراسة في إحدى هذه البرامج.

واشتمل الدليل على معلومات عن متطلبات القبول في البرامج الأكاديمية في جميع مراحل الدراسات الجامعية في كندا.

وللاطلاع على الدليل، يمكن الضغط على الرابط التالي:

http://www.saudibureau.org/dep_sub.php?ID=Mzc&cdid=MzY

وأصدرت الملحقية أيضًا الدليل الإرشادي للبرامج الطبية والتخصصات الصحية في الجامعات الكندية.

ووضعت الملحقية الثقافية بكندا لمن يرغبون في إكمال دراستهم في الجامعات الكندية في مجال التخصصات الطبية والصحية، الدليل الإرشادي للبرامج الطبية والتخصصات الصحية في الجامعات الكندية، حيث يتضمن معلومات عامة عن الدراسة في الجامعات الكندية والبرامج الصحية في جميع مراحل الدراسات الجامعية والعليا.

وللاطلاع على الدليل، يمكن الضغط على الرابط التالي:

http://www.saudibureau.org/dep_sub.php?ID=MzY&cdid=MzY

ووضعت الملحقية الثقافية في كندا جميع المعلومات الخاصة في موقعها الإلكتروني، وحسابها الرسمي في موقع X (تويتر).

كندا
الملحقية الثقافية السعودية
البرامج الأكاديمية
البرامج الطبية
الجامعات الكندية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org