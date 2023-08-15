الملحقية الثقافية بأوتاوا تصدر الدليل الإرشادي للدراسة بالبرامج الأكاديمية والطبية

ووضعت الملحقية الثقافية بكندا لمن يرغبون في إكمال دراستهم في الجامعات الكندية في مجال التخصصات الطبية والصحية، الدليل الإرشادي للبرامج الطبية والتخصصات الصحية في الجامعات الكندية، حيث يتضمن معلومات عامة عن الدراسة في الجامعات الكندية والبرامج الصحية في جميع مراحل الدراسات الجامعية والعليا.