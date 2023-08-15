الملحقية الثقافية بأوتاوا تصدر الدليل الإرشادي للدراسة بالبرامج الأكاديمية والطبية

أصدرت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا الدليل الإرشادى للدراسة والقبول في البرامج الأكاديمية بالجامعات الكندية، وكذلك الدليل الإرشادي للبرامج الطبية والتخصصات الصحية في الجامعات الكندية.
وتفصيلاً، تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع إضافة دولة كندا إلى قائمة دول الابتعاث ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الرابعة).
وقدمت الملحقية الثقافية في كندا الدليل الإرشادى للدراسة والقبول في البرامج الأكاديمية في الجامعات الكندية للطلبة الراغبين في التقديم على الدراسة في إحدى هذه البرامج.
واشتمل الدليل على معلومات عن متطلبات القبول في البرامج الأكاديمية في جميع مراحل الدراسات الجامعية في كندا.
وللاطلاع على الدليل، يمكن الضغط على الرابط التالي:
وأصدرت الملحقية أيضًا الدليل الإرشادي للبرامج الطبية والتخصصات الصحية في الجامعات الكندية.
ووضعت الملحقية الثقافية بكندا لمن يرغبون في إكمال دراستهم في الجامعات الكندية في مجال التخصصات الطبية والصحية، الدليل الإرشادي للبرامج الطبية والتخصصات الصحية في الجامعات الكندية، حيث يتضمن معلومات عامة عن الدراسة في الجامعات الكندية والبرامج الصحية في جميع مراحل الدراسات الجامعية والعليا.
وللاطلاع على الدليل، يمكن الضغط على الرابط التالي:
ووضعت الملحقية الثقافية في كندا جميع المعلومات الخاصة في موقعها الإلكتروني، وحسابها الرسمي في موقع X (تويتر).