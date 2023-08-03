"نحلم ونحقق".. تركي آل الشيخ يطلق الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93.. كُتبت الأحلام لترسخ في الأذهان

أطلق المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، اليوم، الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، وذلك تحت شعار "نحلم ونحقق".