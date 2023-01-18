سعود بن نهار يفتتح الملتقى الاستثماري الصحي في الطائف

أطلق الأمير سعود بن نهار، محافظ الطائف، صباح اليوم الأربعاء، ملتقى الاستثمار الصحي، بحضور عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وقيادات الصحة في الطائف.
وقالت "صحة الطائف": سوف يناقش الملتقى عددًا من المحاور الرئيسية حول آخر المستجدات في تنمية الاستثمار الصحي، والتعريف بالفرص الاستثمارية، من خلال العديد من المتحدثين ذوي الخبرة في هذا المجال، والذي سوف يستمر لمدة يومين.
وأضافت: نسعى في "صحة الطائف" من خلال هذا الملتقى إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وجذب المستثمرين لمحافظة الطائف، مع تسهيل كل السبل لتشجيعهم على الاستثمار ومنحهم الفرص المناسبة لزيادة الشراكة والتعاون.
وأشارت "صحة الطائف" إلى أن الملتقى سوف يستعرض دور القطاع الصحي العام والخاص في الاستثمار من خلال رؤية 2030، وتقديم نظرة شاملة لآخر المستجدات ببرنامج الاستثمار الصحي.
وسيعمل الملتقى على مناقشة العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الصحية.