سعود بن نهار يفتتح الملتقى الاستثماري الصحي في الطائف

وقالت "صحة الطائف": سوف يناقش الملتقى عددًا من المحاور الرئيسية حول آخر المستجدات في تنمية الاستثمار الصحي، والتعريف بالفرص الاستثمارية، من خلال العديد من المتحدثين ذوي الخبرة في هذا المجال، والذي سوف يستمر لمدة يومين.