تعرف على تفاصيل قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين

التعريفات الأساسية

شملت القواعد تعريف “الجهاز العام” باعتباره كل جهاز أنشأته الدولة ممثلة بأي من سلطاتها الثلاث وما ينشأ عنها مستقبلاً، سواء أدرجت ميزانيته ضمن ميزانية الدولة أو خارجها، ولا يشمل ذلك القطاعين الخاص وغير الربحي. كما عرّفت الموظف والعامل بأنه كل من يعمل لدى الجهاز العام من مدنيين أو عسكريين على مختلف الأنظمة الوظيفية.