توقيع 4 اتفاقيات خلال مؤتمر صناعة الحديد والصلب بقيمة 200 مليون ريال

وشهد المؤتمر في يومه الأول أمس إعلان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن تطوير عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الحديد والصلب في المملكة مع مستثمرين محليين ودوليين تضمنت، 3 مشاريع في طور التطوير بقيمة تقارب 35 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 6.2 ملايين طن، منها إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تقدر طاقته الإنتاجية بـ1.2 مليون طن سنويًا، يستهدف بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.