نائب أمير الشرقية يُشيد بتوجه القيادة التنموي في "دارين وتاروت"

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة اعتماد سموه الكريم التوجه التنموي والمبادرات المستقبلية لتطوير جزيرة دارين وتاروت، وتأسيس "مؤسسة تطوير الجزيرة" كمؤسسة غير هادفة للربح.