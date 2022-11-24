نائب أمير الشرقية يُشيد بتوجه القيادة التنموي في "دارين وتاروت"

رفع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة اعتماد سموه الكريم التوجه التنموي والمبادرات المستقبلية لتطوير جزيرة دارين وتاروت، وتأسيس "مؤسسة تطوير الجزيرة" كمؤسسة غير هادفة للربح.
وقال نائب أمير المنطقة: "إن اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت، يتوج الجهود التي يبذلها سمو سيدي ولي العهد من أجل النهوض والارتقاء بمدن ومحافظات الشرقية".
وأضاف: ذلك يعكس رغبة سمو سيدي وحرصه على تعزيز المكانة الثقافية والتاريخية لجزيرة دارين وتاروت، من خلال المحافظة على إرثها الثقافي الضارب في أعماق التاريخ، وحماية وتطوير أصولها الثقافية والبيئية والاقتصادية".
وتابع قائلًا: "اعتماد التوجه التنموي والمبادرات المستقبلية للجزيرة وتأسيس المؤسسة الجديدة، سينعكس على جزيرة دارين وتاروت في المستقبل القريب، عن طريق تفعيل الخطط والبرامج النوعية التي تستهدف استحداث خدمات وأنشطة تظهر الوجه الحضاري للمنطقة، إلى جانب الحرص على جذب الاستثمارات وضخها في صورة مشروعات تنموية مستدامة، تخلق فرصًا وظيفية لأبناء وبنات المنطقة".
ولفت الأمير أحمد بن فهد بن سلمان إلى أن كل هذا يندرج تحت أهداف رؤية المملكة 2030، التي أولت كل المناطق عناية فائقة من خلال إعادة توظيف الميزات النسبية وإمكانات كل محافظة على حدة.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي والتاريخي للجزيرة، وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي.