شاهد بعد مبادرة لافتة.. قيادات “التعليم” يفسحون الصفوف الأولى للأطفال في احتفال اليوم العالمي للطفل 2025

وقال الحربي في كلمته خلال الحفل إن احتفاء المملكة باليوم العالمي للطفولة يأتي تأكيدًا على التزامها الراسخ، قيادةً ورؤيةً، بحماية حقوق الطفل ورعايته وتنمية قدراته، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت الاستثمار في الإنسان محورًا للتنمية المستدامة، وفي مقدمتها رفع نسب الالتحاق برياض الأطفال وتهيئتهم للمراحل التعليمية اللاحقة. وأضاف أن “الطفولة المبكرة هي الثروة الوطنية الكبرى ونواة المجتمع وجوهر حاضره ومستقبله”، مشيرًا إلى استمرار الدولة – رعاها الله – في تعزيز الأنظمة والتشريعات التي تكفل حقوق الأطفال، مثل نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وما أصدرته الوزارة مؤخرًا من ضوابط وتنظيمات خاصة بالطفولة المبكرة حفاظًا على أمنهم وتمكينًا لحقوقهم. وتابع الحربي أن المسؤولية مشتركة في الارتقاء بواقع الطفولة وتعزيز برامج التعليم المبكر، مع تفعيل دور الأسرة والمجتمع في تمكين الأطفال ودعمهم. ولفت إلى أن المجلس الاستشاري التعليمي للطفولة، الذي بدأت أعماله اليوم، يأتي لتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم التعليمية والاجتماعية، والمساهمة في تطوير البرامج الموجهة لهم. واختتم الحفل بتجديد الشكر لقيادات وزارة التعليم على مبادرتهم الإنسانية بترك المقاعد الأمامية للأطفال تقديرًا لهذا اليوم العالمي.