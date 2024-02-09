"نيوزويك" تتحدث عن اكتشاف 25 ألف قطعة أثرية في "جدة التاريخية".. و"هابيوت": "إضافة قيمة" لعلم الآثار بالمملكة

وقال سامي نوار، المستشار التنفيذي لرعاية الآثار في برنامج منطقة جدة التاريخية، لـ"نيوزويك": "حتى بدأنا بحثنا الأثري في المنطقة القديمة في جدة، كنا نعلم أن جدة يعود تاريخها إلى بداية الإسلام على الأقل. لذلك، كانت المدينة موجودة على الأقل في وقت مبكر من القرن السابع. وهناك نصوص تاريخية أخرى وروايات الرحالة. الروايات تتحدث عن جدة، ولكن حتى الآن، كنا نفتقر إلى الأدلة الأثرية".