"قو" للاتصالات تستمر فى الربحية و نمو صافي الأرباح بنسبة 3,254%

وقال آل منصور :"ندرك في إدارة الشركة أن استدامة تحقيق النجاح والأرباح في قطاع تنافسي هو أمر في غاية الصعوبة؛ إلا أننا نجحنا في ذلك وللربع الرابع على التوالي لأننا ندرك أيضا ما يجب علينا عمله، وسنسعى بإذن الله لمواصلة هذا النجاح خلال الفترة المقبلة"، مشدداً على أن الوضع التنافسي للشركة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فى تحسن مستمر والذى سينعكس على نمو ايرادات وأرباح الشركة فى المرحلة القادمة.