لقاءات تعزّز التنسيق العسكري.. حضور فاعل لوزارة الدفاع في "حوار المنامة"

وشملت اللقاءاتُ: وزيرَ الدولة الأعلى في وزارة الدفاع في جمهورية سنغافورة زكي محمد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ورئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" الفريق البحري روب باور، وكبير المستشارين لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة الفريق الطيار مارتن سامي سامبسون، والقائد الجوي في أستراليا اللواء جوي غلين براس.