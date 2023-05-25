محافظ الأحساء يلتقي الإدارة التنفيذية لمجلس شباب الشرقية

استقبل محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، في مكتبه، اليوم الخميس، الإدارة التنفيذية لمجلس شباب المنطقة الشرقية برئاسة المهندس حسام الغريب، وعدد من أعضاء فريق المجلس بالمحافظة بقيادة المهندس عبدالرحمن الحمام.