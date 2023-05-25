محافظ الأحساء يلتقي الإدارة التنفيذية لمجلس شباب الشرقية
استقبل محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، في مكتبه، اليوم الخميس، الإدارة التنفيذية لمجلس شباب المنطقة الشرقية برئاسة المهندس حسام الغريب، وعدد من أعضاء فريق المجلس بالمحافظة بقيادة المهندس عبدالرحمن الحمام.
ونوه محافظ الأحساء، بالدور الرائد للمجلس تجاه شباب المنطقة والمحافظة، قائلاً: إن الوطن لديه طاقات شبابية من أبنائه وبناته متميزين بطموحاتهم وأعمالهم، وهذا ما نشاهده باستمرار في ظل رؤية الوطن 2030، والدعم السخي من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.
وفي بداية اللقاء استمع المحافظ، لشرح عن مخرجات أعمال المجلس في محافظة الأحساء خلال الفترة السابقة، والتي شملت مشروع ألوان ومشروع رؤى شبابية.
كما اطلع على خطة المرحلة المقبلة للمجلس في محافظة الأحساء، والتي تتمحور على تجسير العلاقة بين الشباب أو المؤسسات الشبابية مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم شباب المحافظة ويعظم الأثر المستدام.
من جهته قدم الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية، المهندس حسام الغريب، شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على دعمه المستمر وتمكينه لأعمال المجلس في محافظة الأحساء.
كما أوضح قائد فريق المجلس بالمحافظة عبدالرحمن الحمام، أن دعم وتوجيهات الأمير سعود بن طلال بن بدر، لهما الدور البارز في استمرار أعمال المجلس بالمحافظة على النحو المطلوب.
وأكد أن فريق المجلس بالمحافظة يسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من شباب الأحساء، وخلق المزيد من الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة التي تعود بالنفع والتمكين على الشباب.