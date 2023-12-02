طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة وبروكسل بالتعاون مع برنامج الربط الجوي

وأقيم حفل إطلاق الوجهة الجديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بحضور سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة، باسكال غريكوار، وممثلي كل من شركة طيران ناس، وبرنامج الربط الجوي، وشركة مطارات جدة، وجرى استقبال الرحلة الافتتاحية بمراسم ترحيب عند وصولها مطار بروكسل، حضره نائب السفير السعودي في بروكسل محمد مؤنس. كما نظّم طيران ناس حفلاً في بروكسل حضره ممثلو طيران ناس، وكبار وكلاء السفر للاحتفال بالوجهة الجديدة الذي سيسيّر ثلاث رحلات أسبوعيًا.