بسماء السعودية والوطن العربي.. فلكية جدة ترصد "قمر رمضان" في تربيعه الأخير

وأبان رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير الساعة 06:14 ص بتوقيت مكة (03:14 ص بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيكون من أجمل المناظر رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الثلاثاء.