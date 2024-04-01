بسماء السعودية والوطن العربي.. فلكية جدة ترصد "قمر رمضان" في تربيعه الأخير

سيشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر رمضان المبارك بسماء السعودية والوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم، وسيكون مشاهداً لبقية الليل.
وأبان رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير الساعة 06:14 ص بتوقيت مكة (03:14 ص بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيكون من أجمل المناظر رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الثلاثاء.
وعدّ أبوزاهرة فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.
يُذكر أنه خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعداداً لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر شوال.