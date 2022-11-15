الراجحي واصفًا الرقم بـ"التاريخي": عدد السعوديين في القطاع الخاص 2.2 مليون

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي ، إن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 2.2 مليون شاب وشابة.
وأضاف خلال كلمته في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، أن القطاع الخاص ورجال الأعمال، استجابوا إلى مبادرات التوطين التي أطلقتها الوزارة.
وأشار إلى أن نسبة البطالة في السعودية وصلت إلى 5.5%، ووصلت للسعوديين إلى رقم تاريخي لم يحقق منذ 20 عامًا وهو 9.7%.
وأكد أن الوزارة مستمرة في العمل حتى الوصول إلى الرقم المستهدف لنسبة البطالة بين المواطنين وهو 7% في 2030.
وبين الراجحي، أن الوزارة أطلقت خلال العام الماضي 32 قرار توطين نوعي لمهن متخصصة، مثل طب الأسنان والصيدلة والمهندسين والمحاسبة، مبينًا أن الوزارة تستهدف أن لا يوجد سعودي عاطل في تلك المهن النوعية.
وقال إن هذا العام سيشهد إصدار 12 قرار توطين نوعي، مبينًا أن نسبة الامتثال للقطاع الخاص لقرار التوطين إلى 98%، وبالنسبة لحماية الأجور وصلت إلى 80%.
يذكر أن المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام سوف يناقش جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الإستراتيجية التي ستعمل على وضع علامات جديدة على طريق تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.
وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصاديّ الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أن الدورة العاشرة ستتناول أربـع دراسات رئيسة عناوينها: ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها في ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر، العمل المرن، العمل عن بعد)، وأخيراً دراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، مفيدًا أن المنتدى قام خلال مسيرته بإعداد (49) دراسة متعمقة خرجت بـ (308) توصيات ومبادرات.