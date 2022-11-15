الراجحي واصفًا الرقم بـ"التاريخي": عدد السعوديين في القطاع الخاص 2.2 مليون

وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصاديّ الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أن الدورة العاشرة ستتناول أربـع دراسات رئيسة عناوينها: ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها في ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر، العمل المرن، العمل عن بعد)، وأخيراً دراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، مفيدًا أن المنتدى قام خلال مسيرته بإعداد (49) دراسة متعمقة خرجت بـ (308) توصيات ومبادرات.