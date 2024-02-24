وفد "الطيران المدني" يزور "كوماك" لتصنيع الطائرات بشنغهاي

وتجوّل الدعيلج والوفد المرافق، داخل المصانع والمرافق التابعة للشركة، واطلعوا على مراحل تصنيع الطائرات، وخطط الشركة المستقبلية مرافق الاختبار والتجميع وعرض عملية التصنيع والجودة المشددة التي تتبعها الشركة، وأحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الطيران، واستمعوا لشرح عن مهام شركة كوماك وتفاصيل عملية تصميم وتطوير طائراتها المختلفة التي تنتجها الشركة، إلى جانب عرض تقديمي استعرض فيه تاريخ الشركة من عام ٢٠٠٨، وتطور منتجاتها، والبحوث التخصصية المستمرة عن حلول أكثر كفاءة استدامة، ومهامها ومسؤوليتها في تصميم وتطوير وإنتاج الطائرات التجارية.