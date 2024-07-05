شاهد.. "السديس" يكرِّم "المعيقلي" نظير تميز خطبة عرفة لموسم حج 1445هـ

وأوضح أن ولاة أمرنا، أيدهم الله، حريصون على خدمة الحرمين الشريفين، وإثراء قاصديهما، وإيصال رسالتهما الدينية الوسطية عالميًّا، بوجوه العناية والاهتمام، وفي رأس ذلك: الاعتناء بخطبة عرفة، سواء من جهة الخطيب الذي تشرّف أربعة من أئمة الحرمين الشريفين بصدور الموافقة الملكية على اعتلائهم منبر عرفة خطيبًا، في أقلّ من عشر سنوات، ابتداء من حج عام 1437هـ وحتى حج هذا العام 1445هـ، أم من جهة الخطبة، التي حظيت بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة، وهو المشروع الرائد الذي تتولّى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الإشراف عليه، وقد أنجز، بفضل الله تعالى، هذا العام؛ رقمًا غير مسبوق في تاريخ الرئاسة والمشروع، بترجمة الخطبة إلى "20" لغة عالمية، وإيصال مضامينها المشتملة على الإسلام الحقّ، وإرساء التسامح والوسطية بين الإنسانية إلى "621" مليون مستمع ومستفيد حول العالم.