قرابة 9 ملايين مركبة عَبرت على طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي

وأضافت، أن المنطقة الشرقية سجّلت 1.3 مليون، والرياض 1.1 مليون مركبة، ثم المدينة المنوّرة مليون مركبة، والقصيم 432 ألفاً، وتبوك 259 ألفاً، وحائل 258 ألفاً، وعسير 247 ألفاً، ثم الباحة 187 ألفاً، والجوف 184 ألفاً، ونجران 166 ألفاً، والحدود الشمالية 126 ألفاً، وجازان 94 ألفاً.