قرابة 9 ملايين مركبة عَبرت على طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي

كشفت الهيئة العامة للطرق، عن إجمالي عدد المركبات التي عَبرت شبكة طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي للفترة بين 3 و9 أغسطس الجاري.
وأوضحت الهيئة أن 8.9 مليون مركبة عَبرت على طرق المملكة خلال الأسبوع الماضي، تتصدّرها منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 3.4 مليون مركبة.
وأضافت، أن المنطقة الشرقية سجّلت 1.3 مليون، والرياض 1.1 مليون مركبة، ثم المدينة المنوّرة مليون مركبة، والقصيم 432 ألفاً، وتبوك 259 ألفاً، وحائل 258 ألفاً، وعسير 247 ألفاً، ثم الباحة 187 ألفاً، والجوف 184 ألفاً، ونجران 166 ألفاً، والحدود الشمالية 126 ألفاً، وجازان 94 ألفاً.