في ثاني أيام المزاين.. "لطام" و"مرحب" يقتنصان المراكز الأولى بمهرجان الصقور

ويعتمد نظام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور على اختيار أجمل الصقور في 7 فئات، حيث يتم توزيع الجوائز المالية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، ويحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثالث.