بحثا سُبل تعزيز العلاقات.. "الحارثي" يلتقي المسؤول الإعلامي في سفارة الصين بالمملكة

بدوره، أشاد الحارثي؛ بالقدرات المتوافرة في جمهورية الصين الشعبية وخبرتها في المجال التلفزيوني وصناعة المحتوى الإعلامي، مضيفاً أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تطوير العمل المشترك بين البلدين، وتعزّز الجهود الإعلامية لتجويد المحتوى وتطويره، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.