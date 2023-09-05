بحثا سُبل تعزيز العلاقات.. "الحارثي" يلتقي المسؤول الإعلامي في سفارة الصين بالمملكة

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي؛ في مقر الهيئة اليوم، المسؤول الإعلامي لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة ماين روي.
وجرى خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في القطاع الإعلامي وتطويرها، وفرص التعاون بين الهيئة ونظرائها في الجمهورية الصينية.
ونوّه روي؛ بحجم التطورات التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، ومنها المجال الإعلامي، وما تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون، من مراحل تطويرية من شأنها الإسهام في تبادل الخبرات بالمجالات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
بدوره، أشاد الحارثي؛ بالقدرات المتوافرة في جمهورية الصين الشعبية وخبرتها في المجال التلفزيوني وصناعة المحتوى الإعلامي، مضيفاً أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تطوير العمل المشترك بين البلدين، وتعزّز الجهود الإعلامية لتجويد المحتوى وتطويره، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.