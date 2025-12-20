السعودية تشارك في ختام أسبوع موسكو السابع للتصميم الداخلي

وشهد الأسبوع، وللمرة الأولى، تنظيم منطقة للتطوير المهني بالتعاون مع جامعات متخصصة، إضافة إلى برنامج مهني وجماهيري ضم أكثر من 200 فعالية و60 جلسة شارك فيها 261 متحدثًا من روسيا ودول عدة. كما حافظ المعرض على سياسة المشاركة المجانية للعارضين، باختيارهم عبر مجلس خبراء مستقل وتجديد 60% من الشركات في كل موسم، بما يعزز مكانة موسكو كعاصمة عالمية للتصميم ومنصة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمواهب الناشئة.