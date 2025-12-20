السعودية تشارك في ختام أسبوع موسكو السابع للتصميم الداخلي

اختتم أسبوع موسكو السابع للتصميم الداخلي فعالياته في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة دولية واسعة تصدّرتها السعودية، وسط حضور جماهيري تجاوز 180 ألف زائر، ليؤكد مكانته كإحدى أبرز المنصات المرجعية لقطاع التصميم الداخلي داخل روسيا.
وأقيم المعرض في الجناحين 55 و57 بمجمع VDNKh، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 15 دولة، من بينها السعودية ومصر والصين، فيما شهد هذا الموسم الظهور الأول للمجر عبر جناح وطني خاص. وحمل المعرض شعار «موسكو عاصمة التصميم العالمي»، مع اعتماد «الخيط الأحمر» استعارةً مركزيةً جسّدت الأثر المتواصل للمصممين الروس في الصناعة العالمية.
وشكّل جناح مشروع صنع في موسكو الرمز الأبرز لهذه الاستعارة، ممتدًا على مساحة 150 مترًا مربعًا كأكبر أجنحة المعرض، وضم منتجات 67 شركة مقرها موسكو، مع إتاحة البيع المباشر للأثاث والمنسوجات والسيراميك وعناصر الديكور.
وعلى الصعيد الدولي، برزت المشاركة السعودية إلى جانب الوفود المصرية، حيث ضمت مكاتب تصميم ومصنّعي أثاث وديكور ومنظمات تصدير، وأسفرت المشاركة عن التوصل إلى اتفاقيتين رئيسيتين مع الجانب السعودي؛ إذ تعتزم شركة مساحات توقيع عقد حصري لتوريد وحدات الإضاءة والألواح الجدارية لمشروع متكامل الخدمات، فيما تخطط ديبا إنتيريورز لإبرام اتفاقية إطارية طويلة الأمد لتوريد الأرضيات والأثاث لعدة مشاريع، مع تقدير القيمة الإجمالية المحتملة للصفقات بأكثر من 160 مليون روبل.
وشهد الأسبوع، وللمرة الأولى، تنظيم منطقة للتطوير المهني بالتعاون مع جامعات متخصصة، إضافة إلى برنامج مهني وجماهيري ضم أكثر من 200 فعالية و60 جلسة شارك فيها 261 متحدثًا من روسيا ودول عدة. كما حافظ المعرض على سياسة المشاركة المجانية للعارضين، باختيارهم عبر مجلس خبراء مستقل وتجديد 60% من الشركات في كل موسم، بما يعزز مكانة موسكو كعاصمة عالمية للتصميم ومنصة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمواهب الناشئة.