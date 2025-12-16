محليات

ولي العهد يتلقى رسالة من رئيسة تنزانيا حول العلاقات الثنائية

تسلمها نائب وزير الخارجية خلال لقائه وزير خارجية تنزانيا بالرياض
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – رسالة خطية من فخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد تسلّم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة محمود ثابت كومبو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

