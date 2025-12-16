ولي العهد يتلقى رسالة من رئيسة تنزانيا حول العلاقات الثنائية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – رسالة خطية من فخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.