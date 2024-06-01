1.6 مليون مقعد على قطار الحرمين السريع استعدادًا لموسم الحج

وقطار الحرمين السريع هو قطار كهربائي سريع يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة بخط حديدي مزدوج، تم تدشينه برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في سبتمبر من العام 2018م، ويعد المشروع أحد أضخم مشاريع القطارات في الشرق الأوسط وهو الذي قامت المملكة بإنشائه ضمن خططها لتوفير وسيلة نقل آمنة للحجاج والمعتمرين والمسافرين بين المدينتين المقدستين وكذلك مدينة جدة.