"فنون الطهي" تُوَقّع مذكرة تفاهم مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية

وفي مسار "ريادة الأعمال" تتضمن المذكرة عمل المدينة على تسهيل الإمكانات اللازمة للهيئة لاحتضان ودعم رواد الأعمال في مجال فنون الطهي بالمدينة، ودعم تطوير وتشغيل برامج حاضنة ومسرعة الأعمال الخاصة بفنون الطهي ضمن المركز الإبداعي الخاص بالمدينة، وبحث إمكانية أن يقوم الطرفان بتطوير وتشغيل مختبر الطهي، ومركز الابتكار الغذائي في المركز الإبداعي، والتفاهم حول تقديم كل ما يدعم جذب مجتمع فنون الطهي من المواهب والأعمال والمستثمرين، إلى المدينة التي ستقدم لهم الدعم اللازم لاحتضان المواهب وتنميتها.