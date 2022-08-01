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شاهد.. لوحات جمالية مباشرة لجريان وادي الرمحية شمال شرق مدينة الرياض

إثر أمطار الفجر الصيفية.. وعدسة "الطويل" توثّقها جواً وتخص "سبق" بها
وادي الرمحية
وادي الرمحية
فلاح الجوفان
فلاح الجوفان

مازال وادي الرمحية في مركز الرمحية بمحافظة رماح، خلال هذه اللحظات؛ يجري بقوة، مُشكّلاً لوحات جمالية طبيعية، في منظرٍ جذب انتباه المهتمين ومتابعي الأمطار.

ورصد المصوّر محمد عثمان الطويل، بعدسة كاميرته الطائرة جريان الوادي من الجو، وخصَّ بها "سبق"، موثقاً جريان الوادي، في أول أيام شهر أغسطس، إثر الأمطار الصيفية النادرة التي هطلت فجر اليوم.

يُذكر أن مركز الرمحية هو أحد المراكز التابعة لمحافظة رماح، ويبعد عن مدينة الرياض 100 كلم في الجهة الشمالية الشرقية من العاصمة الرياض، وتبعد الرمحية عن محافظة رماح 17 كلم من جهة الشرق.

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