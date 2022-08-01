شاهد.. لوحات جمالية مباشرة لجريان وادي الرمحية شمال شرق مدينة الرياض

يُذكر أن مركز الرمحية هو أحد المراكز التابعة لمحافظة رماح، ويبعد عن مدينة الرياض 100 كلم في الجهة الشمالية الشرقية من العاصمة الرياض، وتبعد الرمحية عن محافظة رماح 17 كلم من جهة الشرق.