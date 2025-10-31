مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا يعيد الحركة لـ"ستينية" بجراحة مجهرية دقيقة

ونقلت المراجعة بمؤشرات حيوية مستقرة إلى غرفة التنويم، وفي اليوم التالي للعملية تمكنت من التحرك، تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي، واستمرت حالتها في التحسن خاصة في جوانب الحركة وتوازن الجسم، مع عودة الإحساس تدريجياً إلى الجسم، وبعد "6" أيام غادرت المستشفى، ولاحقاً تخلصت من كافة الأعراض التي جاءت بسببها إلى المستشفى، والآن تعيش نمط حياة طبيعية.