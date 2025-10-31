مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا يعيد الحركة لـ"ستينية" بجراحة مجهرية دقيقة

بفضل من الله- أعاد مركز طب وجراحة المخ والأعصاب، لمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، القدرة على الحركة لـ"ستينية"، أقعدها ورم ضاغط على النخاع الشوكي خلف الفقرتين الثانية والثالثة الصدرية، إضافة إلى أنها عانت أيضاً من تضيق متوسط الحدة بالقناة الشوكية، وأجرى لها فريق طبي بقيادة د.عبدالله النبهان استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري جراحة مجهرية دقيقة وناجحة.
وقال د. النبهان أن المراجعة حضرت إلى المركز، وهي تشكو من ألم مزمن بالرقبة، ومتمدد إلى الكتفين والذراعين، ومؤخراً تطور معها وأصبحت تشعر بخدر يبدأ من أسفل الصدر إلى الرجلين، مع عدم الاتزان الذي أفقدها القدرة على الحركة بصورة طبيعية، والوقوف على رجل واحدة.
وعقب وصولها خضعت لحزمة من الفحوصات الدقيقة، وأظهرت صور الأشعة الطبية للعنق، وجود تضيق متوسط الحدة للقناة الشوكية العنقية من الفقرة الثالثة إلى الفقرة السابعة، بسبب تآكل الغضاريف وارتخاء الأربطة المحيطة بالنخاع، كما لوحظ وجود ورم غشائي سحائي، خلف الفقرتين الثانية والثالثة الصدرية.
وأوضح د. النبهان أن كلا الإصابتين تثيران الأعراض التي تشكو منها المراجعة، لذلك تم إعادة فحصها بالرنين المغناطيسي للتأكد من حجم الورم ومدى الضغط الذي يشكله على النخاع الشوكي، وتأكد من خلال النتيجة أن الورم هو المسبب الأساسي لمتاعب السيدة.
واستطرد قائلاً أن الفريق الطبي أخضع المراجعة لجراحة مجهرية دقيقة، تم فيها استئصال الورم بشكل آمن وكامل، وبدقة عالية مع المحافظة على الأعضاء الحيوية الملاصقة، واستمرت العملية لمدة "4" ساعات، ومضت بسلاسة وتوجت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح.
ونقلت المراجعة بمؤشرات حيوية مستقرة إلى غرفة التنويم، وفي اليوم التالي للعملية تمكنت من التحرك، تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي، واستمرت حالتها في التحسن خاصة في جوانب الحركة وتوازن الجسم، مع عودة الإحساس تدريجياً إلى الجسم، وبعد "6" أيام غادرت المستشفى، ولاحقاً تخلصت من كافة الأعراض التي جاءت بسببها إلى المستشفى، والآن تعيش نمط حياة طبيعية.