9 سنوات من الحكم الحكيم.. هكذا رصد "العجمي" جانبًا من ملامح إنجازات خادم الحرمين

وأضاف: "الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان"؛ حيث أطلق الملكُ سلمان العديدَ من المبادرات الاجتماعية، وزاد من الدعم للمحتاجين؛ مما ساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي. كما أكد على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة.