9 سنوات من الحكم الحكيم.. هكذا رصد "العجمي" جانبًا من ملامح إنجازات خادم الحرمين

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومنذ توليه العرش قبل تسع سنوات؛ أثبت أنه قائدٌ حكيم ومفتاحٌ لمستقبل واعد للمملكة العربية السعودية.
وأضاف "العجمي": لقد ركّزت قيادته على الرؤية والتطوير؛ حيث أحدث تحولات جذرية في مختلف المجالات.
وأردف: "الرؤية المستقبلية"؛ فمنذ اليوم الأول لتوليه الحكم واجه الملك سلمان التحديات برؤية استراتيجية؛ حيث أعلن عن رؤية المملكة 2030، خارطة طريق طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتنموية diversification الاقتصادية.
وتابع: "التحولات الاقتصادية"؛ حيث تحول الاقتصاد السعودي تحت حكم الملك سلمان إلى اقتصاد متنوع؛ إذ تم تعزيز الصناعات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ مما زاد من استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال "العجمي": "التعليم والثقافة"؛ حيث ركز الملك سلمان على تطوير نظام التعليم ليكون على مستوى عالمي؛ فتم تحديث المناهج وتوسيع الفرص التعليمية، كما دعم الفنون والثقافة للحفاظ على الهوية الوطنية والتراث.
وأضاف: "الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان"؛ حيث أطلق الملكُ سلمان العديدَ من المبادرات الاجتماعية، وزاد من الدعم للمحتاجين؛ مما ساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي. كما أكد على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة.
وأردف "العجمي": "الدور الإقليمي والدولي"، وقد لعبت المملكة دورًا بارزًا في الشؤون الإقليمية والدولية؛ حيث سعت إلى تحقيق السلام والاستقرار ودعم القضايا الإنسانية على المستوى العالمي.
وتابع: "القيم والتقاليد"، تميز الملك سلمان بالرؤية الحكيمة والقيم النبيلة؛ حيث يُظهر احترامه للتقاليد والقيم الوطنية، ويسعى إلى نقلها للأجيال الصاعدة.
وجدّد "العجمي" الولاءَ والشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ على جهوده الرائعة وإرثه الذي سيظلّ خالدًا في تاريخ المملكة العربية السعودية.