تنبيهات جوية تطال 9 مناطق.. أمطار وصواعق وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متعددة عبر نظام الإنذار المبكر، شملت 9 مناطق في المملكة، متوقعًا تقلبات جوية تشمل هطول أمطار خفيفة وتكوُّن الضباب، إلى جانب نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ متفاوت في مدى الرؤية الأفقية. وتبدأ الحالات الجوية صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى ساعات المساء.
في منطقة مكة المكرمة، تشمل الحالة محافظات الطائف، العرضيات، أضم، وميسان، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية، مع احتمالية حدوث صواعق رعدية، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساء الخميس.
أما منطقة المدينة المنورة، فتشهد أمطارًا خفيفة تؤثر على المدينة، العُلا، العيص، خيبر، الحناكية، والمهد، وتبدأ الحالة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساء، مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية متوقعة.
وفي المنطقة الشرقية، تمتد التنبيهات لتشمل الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، وبقيق، حيث يُتوقع تكوُّن ضباب كثيف يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 إلى 3 كيلومترات). تبدأ الحالة من مساء الأربعاء عند الساعة 22:00 وتستمر حتى صباح الخميس الساعة 08:00، مع تحديث لبعض المواقع لتبدأ من الساعة 18:00.
في منطقة حائل، يتوقع هطول أمطار خفيفة تؤثر على الشنان، بقعاء، سميراء، الحائط، السليمي، الغزالة، موقق، والشمالية، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى التاسعة مساء الخميس، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية، وصواعق رعدية.
أما منطقة الجوف، فتشمل الحالة محافظتي دومة الجندل وسكاكا، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، مع احتمالية للصواعق الرعدية، وتستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثامنة مساء.
وفي منطقة الحدود الشمالية، تتأثر محافظات رفحاء، العويقيلة، وعرعر بأمطار خفيفة ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، مع صواعق رعدية محتملة، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساء الخميس.
وفي منطقة الباحة، تشمل التنبيهات محافظات المخواة، الحجرة، قلوة، بني حسن، وفرعة غامد الزناد، ويتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية، إلى جانب صواعق رعدية، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء الخميس.
كما تشمل التنبيهات منطقة عسير، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة في أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل، المجاردة، بارق، النماص، بلقرن، وتنومة، وتبدأ الحالة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساء، مع نشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية وصواعق رعدية.
وأخيرًا، في منطقة جازان، يشمل التنبيه محافظتي بيش والدرب، حيث يتوقع تكوُّن ضباب خفيف يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ما بين 3 إلى 5 كيلومترات، وذلك من الساعة 01:00 فجر الخميس وحتى 08:00 صباحًا.