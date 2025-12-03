تنبيهات جوية تطال 9 مناطق.. أمطار وصواعق وضباب وتدنٍ في مدى الرؤية

في منطقة حائل، يتوقع هطول أمطار خفيفة تؤثر على الشنان، بقعاء، سميراء، الحائط، السليمي، الغزالة، موقق، والشمالية، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى التاسعة مساء الخميس، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية، وصواعق رعدية.



أما منطقة الجوف، فتشمل الحالة محافظتي دومة الجندل وسكاكا، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، مع احتمالية للصواعق الرعدية، وتستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثامنة مساء.