استمرار فعاليات "رسل السلام للتميز الكشفي" لليوم الثاني في الطائف

وأكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الفرق الكشفية وعملها التطوعي أصبحت نموذجًا يُحتذى في التنظيم والتأثير، وتجربة تربوية متكاملة تُنمّي لدى الشباب قيم المسؤولية والانضباط وروح الفريق، إلى جانب شرف خدمة الحجاج والمعتمرين الذي نعتز جميعًا بأنه متجذر في أبناء هذا الوطن، فضلًا عن المشاركات المجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة، راجيًا لهم التوفيق والسداد والاستفادة القصوى من البرامج والفعاليات الكشفية المتنوعة.