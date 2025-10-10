استمرار فعاليات "رسل السلام للتميز الكشفي" لليوم الثاني في الطائف

تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات منافسات رسل السلام للتميز الكشفي، والمقامة في مدينة الملك فهد الكشفية بالطائف، وسط مشاركة واسعة وحماس كبير من الفرق الكشفية من مختلف مناطق المملكة.
وشهدت منافسات البنين إقامة تحية العلم وطابور العرض والصيحات الكشفية التي عكست روح الانضباط والعمل الجماعي بين المشاركين، فيما تضمنت منافسات البنات مجموعة من الأنشطة الرياضية، شملت الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة الطائرة وتصويب السلة، إضافة إلى الألعاب الفردية كسباق 100 متر عدو، في أجواء تنافسية مليئة بالحماس والروح الرياضية.
وأكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الفرق الكشفية وعملها التطوعي أصبحت نموذجًا يُحتذى في التنظيم والتأثير، وتجربة تربوية متكاملة تُنمّي لدى الشباب قيم المسؤولية والانضباط وروح الفريق، إلى جانب شرف خدمة الحجاج والمعتمرين الذي نعتز جميعًا بأنه متجذر في أبناء هذا الوطن، فضلًا عن المشاركات المجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة، راجيًا لهم التوفيق والسداد والاستفادة القصوى من البرامج والفعاليات الكشفية المتنوعة.
كما شهدت الفعاليات المصاحبة لمنافسات رسل السلام للتميز الكشفي تنفيذ عدد من المبادرات الصحية والتوعوية ضمن برامج جودة الحياة 2030، حيث تم إطلاق العيادة النفسية ومبادرة الكشف عن الأسنان بالشراكة مع التجمع الصحي بالطائف.
وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الوعي الصحي والنفسي لدى المشاركين، وتقديم خدمات ميدانية تسهم في نشر ثقافة الاهتمام بالصحة العامة وجودة الحياة بين أفراد المجتمع الكشفي.
وأشاد الدكتور الغامدي بهذه المبادرات النوعية التي تعزز جودة الحياة، مثمنًا التعاون والتكامل مع تجمع الطائف الصحي، ومتمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.