"مشروع ولي العهد" لتطوير المساجد التاريخية.. إعادة الحياة إلى مواقع ذات هوية وأثر تاريخي

ويولي سمو ولي العه هذا المشروع أهمية كبرى، لما للمساجد التاريخية من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى أنها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، ولأصالة طابعها المعماري، وما تمثله المساجد المشمولة بالبرنامج من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي.