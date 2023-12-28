"أمير تبوك": الخطاب الملكي تأكيدٌ للنهج القويم للمملكة داخليًّا وخارجيًّا

وأضاف أن الخطاب الملكي الكريم، اشتمل على معانٍ عميقة، ورصد لأهم المنجزات التي تَحققت خلال العام المنصرم، وجسّد الرؤى الحكيمة والطموح الكبير والنظرة المستقبلية لعلوّ ورفعة وعز الوطن والمواطن، وبما يسهم في تنمية المواطن ويحقق الحياة الكريمة، والمضيّ على طريق التنمية والتطوير؛ وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م الهادفة إلى دفع مسيرة التحول الاقتصادي ورفع مستوى جودة الحياة.