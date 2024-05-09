"فوربس" تكشف عن قائمتها لأبرز الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط خلال 2024

كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط "عن قائمتها السنوية لأبرز الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط في قطاع السفر والسياحة للعام 2024م، والتي تسلط الضوء على 100 قائد أعمال يرأسون أكبر الشركات المحلية وأكثرها تأثيرًا في المنطقة، وحصد اثنان من كبار التنفيذيين السعوديين البارزين ترتيبًا متقدمًا في التصنيف، حيث جاء الاختيار حسب قوة التأثير والخبرة المهنية، بالإضافة إلى حجم أعمال الشركة وملكيتها للأصول والإيرادات.