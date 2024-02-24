شاهد.. أمطار ديمية متواصلة منذ الصباح على طريف.. وتوقُّعات باستمرارها

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة، قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتَي الجوف وتبوك، تمتدّ إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، وحائل والقصيم، وكذلك على الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والشرقية.