شاهد.. أمطار ديمية متواصلة منذ الصباح على طريف.. وتوقُّعات باستمرارها

تعيش مدينةُ طريف، الآن ومنذ الصباح الباكر، أمطارًا ديمية متواصلة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيّأة لمزيد من الهطولات.
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة، قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتَي الجوف وتبوك، تمتدّ إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، وحائل والقصيم، وكذلك على الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والشرقية.
وأضاف الأرصاد: أن الحالة تشمل انخفاضًا في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز".