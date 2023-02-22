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سفير فرنسا مهنئاً المملكة بيوم التأسيس: تحيا الصداقة السعودية الفرنسية

قال: سوف نستمر في العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية
السفير الفرنسي لودوفيك بوي
السفير الفرنسي لودوفيك بوي
سبق
سبق

هنّأ السفير الفرنسي السيد لودوفيك بوي؛ حكومة المملكة وشعبها بمناسبة يوم التأسيس.

وقال عبر فيديو نشره في حسابه بتويتر: أرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وإنني منذ سنتين ونصف وأنا أجد كرم الضيافة السعودية أينما حللت، وسعيد جداً بتعزيز علاقتنا الثنائية في جميع المجالات من الاقتصاد والتعليم والصحة والبيئة.

فرنسا والمملكة تتشاركان طموح مزج الحداثة بالأصالة من خلال الحفاظ على الإرث الغني، إضافة إلى أننا نتشارك في طموح إحلال السلام بالمنطقة وفي العالم. ويجب علينا إيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية ومواجهة الكوارث الطبيعية.

وختم حديثه قائلاً: اسمحوا لي في هذا اليوم المميز أن أحيي قوة الشراكة بين بلدينا، وأنني أؤكد لكم أننا سوف نستمر في العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية.

اتمنى لكم جميعاً يوم تأسيس سعيداً، وكل عام وأنتم بألف خير.

لودوفيك بوي
السفير الفرنسي
يوم التأسيس

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