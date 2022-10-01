القيادة تهنئ رئيس قبرص بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.