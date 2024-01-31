"المديفر" عبر "فوربس": الاستكشاف التعديني في المملكة رفع الثروات إلى 9.3 تريليونات ريال

وأشار المهندس خالد المديفر إلى ما شهده مؤتمر التعدين الدولي، في يناير الماضي، من الإعلان عن جولة جديدة من تراخيص التعدين، التي من شأنها إتاحة الوصول إلى 33 موقع استكشاف جديد، تمثل بإمكاناتها التعدينية فرصاً استثمارية في انتظار من يغتنمها، مع الالتزام بما نصت عليه لوائح نظام الاستثمار التعديني فيما يختص بضمان الاستدامة الاجتماعية والبيئية، إلى جانب طرح منافسة أو لحزام تعديني بالمملكة للمنافسة على مساحة شاسعة في جبل صايد، الغني بالنحاس والزنك والذهب، بهدف جذب (لاعبين) كبار لاستكشاف رواسب معدنية من المستوى الأول في المملكة.