"الضمان الصحي": التأمين الطبي قد يشهد ارتفاعاً في الأسعار مع الحزم الجديدة

قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، إننا قد نشهد ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الوثائق الطبية بعد إقرار الحزمة الجديدة على المدى القريب، وذلك بعد أن أضيف عدد من المنافع المحدثة المتعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات والتركيز على صحة المرأة وعمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، بجانب رفع تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألفاً بدلاً من 15 ألفاً للحالات الحادة والمزمنة، ورفع قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها.