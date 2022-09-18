"الضمان الصحي": التأمين الطبي قد يشهد ارتفاعاً في الأسعار مع الحزم الجديدة

قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، إننا قد نشهد ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الوثائق الطبية بعد إقرار الحزمة الجديدة على المدى القريب، وذلك بعد أن أضيف عدد من المنافع المحدثة المتعلقة بالفحوصات الوقائية الاستكشافية والتطعيمات والتركيز على صحة المرأة وعمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، بجانب رفع تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألفاً بدلاً من 15 ألفاً للحالات الحادة والمزمنة، ورفع قيمة تغطية غسيل الكلى وغيرها.
وقال للعربية إن بدء سريان العمل بالتحديثات سيكون من 1 أكتوبر، بحيث تطبق على وثائق التأمين الصحي الخاص الصادرة أو المجددة في هذا التاريخ وما بعده، مشيراً إلى سعيهم الدؤوب للمساهمة في تعزيز صحة المستفيدين وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
وأكد أن إطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية يأتي ضمن الخطوات الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والوقاية بأعلى درجات الجودة والكفاءة.