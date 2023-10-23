صندوق الموارد البشرية يرفع دعم 160 مهنة ثقافية في "دعم التوظيف" إلى 50%

ويأتي إعلان رفع نسبة الدعم وفقًا للدراسة التي أجريت بين الجهتين على إثر اتفاقية التعاون المبرمة في وقت سابق، حيث جرى تحديد المهن الثقافية والأنشطة التابعة لها؛ من أجل تعزيز توطين القطاع وإمداده بالكوادر المؤهلة والمدربة؛ تماشيًا مع تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة، وسيرًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم عجلة التوطين وتحقيق الاستدامة الوظيفية، والإسهام في بناء منظومة اقتصادية ترتكز على مشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل.