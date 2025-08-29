تنفيذ إخلاء طبي جوي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى المملكة

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود الحكومة السعودية في تقديم الرعاية الصحية الفورية، وضمان توفير كافة السبل اللازمة لعلاج المواطنين، خاصة في الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلاً طبياً سريعًا.