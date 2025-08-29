تنفيذ إخلاء طبي جوي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى المملكة

تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، إجراءات نقل مواطنة سعودية حالتها الصحية حرجة، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.
وجرى نقل المواطنة من مطار القاهرة الدولي، لاستكمال علاجها في مستشفيات المملكة، وذلك في استجابة عاجلة تعكس مدى اهتمام القيادة السعودية بصحة وسلامة مواطنيها في الخارج.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود الحكومة السعودية في تقديم الرعاية الصحية الفورية، وضمان توفير كافة السبل اللازمة لعلاج المواطنين، خاصة في الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلاً طبياً سريعًا.