5 خطوات.. "المرور" يوضح آلية استبدال اللوحات التالفة والمفقودة عبر "أبشر"

أوضح المرور السعودي أن خدمة استبدال اللوحات عبر منصة #أبشر، تمكّن الأفراد من تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميّز أو بشكل طولي دون الحاجة إلى زيارة مقار المرور.