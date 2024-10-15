محليات
5 خطوات.. "المرور" يوضح آلية استبدال اللوحات التالفة والمفقودة عبر "أبشر"
إضافة لطلب اللوحات بشعار مميّز أو بشكل طولي دون الحاجة إلى زيارة مقار المرور
أوضح المرور السعودي أن خدمة استبدال اللوحات عبر منصة #أبشر، تمكّن الأفراد من تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميّز أو بشكل طولي دون الحاجة إلى زيارة مقار المرور.
وأضاف المرور أن خطوات تنفيذ الخدمة تتم عبر الدخول إلى منصة أبشر "أفراد"، ثم اختيار خدمة المركبات، وإدارة المركبات، وتحديد المركبة، وفي الخطوة الخامسة اختيار استبدال لوحات المركبة.