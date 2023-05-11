بعد فراق 32 عامًا.. سفارة خادم الحرمين بالقاهرة تجمع شابًا سعوديًا بوالدته المصرية

وتفصيلاً، كشف المواطن الشاب "تركي خالد سنيد السنيد" لـ"سبق" عن العثور على والدته بعد 32 عامًا بعد أن حُرم منها وهو صغير في سن الرابعة، حيث كانت والدته ذاهبة للقاهرة لزيارة ذويها لينفصل والده عنها في القاهرة ويرجع دونها ويحرم منها، فيما أخبرت والدته لاحقًا أنه قد توفي، ليعيش عند جدته أم والده حتى وصل عمره 16 عامًا وتوفيت جدته، وبعدها عاش مع إحدى قريباته المسنات حتى تزوج في سن 28، وطوال هذه الفترة كان يبحث عن والدته عن طريق السفارة المصرية في الرياض، لكن دون جدوى.