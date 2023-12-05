أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن القمة الخليجية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة اليوم أكدت الموقف الخليجي تجاه تطورات غزة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء أعمال القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة.
وقال البديوي: ندعو المجتمع الدولي إلى وقف الحرب في غزة وإيصال المساعدات.
وأشار إلى أن هناك مصالح مشتركة بين دول الخليج وتركيا.
وأضاف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قمة الدوحة ناقشت تعزيز المشاريع الخليجية في المياه والغذاء والطاقة.
وأردف البديوي: استقرار الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.